Primaria ar mai putea amenaja, in urmatorul an, pana la 120.000 mp de teren cu rulouri de gazon. Aceasta este suprafata maxima prevazuta intr-un acord-cadru pe care il va incheia Servicii Publice Iasi (SPI) in urma unei licitatii pe care o are in desfasurare in aceasta perioada. Locurile unde va fi pus gazonul nu sunt cunoscute, acestea fiind decise punctual de Primarie."Gazonul rulouri trebuie sa aiba si sa dezvolte un sistem radicular puternic, cu pretentii scazute fata de sol si apa. ... citeste toata stirea