Acordarea de sprijin institutional copiilor care au invatat in strainatate (P)

Astazi, am dezbatut in comisiile permanente ale Camerei Deputatilor, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a Educatiei Nationale, Pl-x nr. 319/2022.Aceasta propunere legislativa are ca obiect de reglementare acordarea de sprijin institutional copiilor care au invatat in strainatate, iar acum trebuie sa se adapteze la sistemul romanesc de invatamant.Foarte multe familii se intorc in tara anual, iar copiii care au studiat in scolile din strainatate sunt ... citeste toata stirea