Acreditare europeana pentru Centrul de management al obezitatii Arcadia (P)

Centrul de management al obezitatii Arcadia este acreditat EASO - Asociatia Europeana pentru Studiul Obezitatii. Aceasta acreditare valideaza sistemul multidisciplinar si integrat de tratament al obezitatii creat in Reteaua Medicala Arcadia.Obezitatea este o boala care afecteaza toate sistemele organismului si creste riscul de aparitie al afectiunilor asociate la nivel cardiovascular, pulmonar, digestiv, endocrinologic, al sistemului musculoscheletar, metabolic, nutritional. In plus, depresia, ... citește toată știrea