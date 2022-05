Actiune de ecologizare a zonei partiei din Sararie, astazi

Ateneul iesean organizeaza si in acest an proiectul de ecologizare a partiei din Copou, intitulat "Partia de cultura", activitate care se afla la cea de-a III-a editie. Astfel, astazi, de la ora 14, iesenii sunt invitati sa se alature la campania de ecologizare."Devenita, deja, o traditie frumoasa a Ateneului, Partia de Cultura reprezinta, pe de o parte, o actiune de ecologizare a partiei de schi, o locatie familiara, atat celor ce practica sporturi de iarna, in anotimpul rece, cat si celor ... citeste toata stirea