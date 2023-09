In perioda 07 - 09 septembrie 2023, in cadrul planului de actiune BLOCADA, politistii structurilor de politie rutiera si ordine publica ale IPJ Iasi au desfasurat activitati pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice din judetul Iasi, precum si pentru disciplinarea participantilor la trafic.Politistii au actionat atat in mediul urban, cat si rural, activitatile si rezultate acestora din ultimele trei zile fiind urmatoarele:- 741 testari cu aparatele alcooltest si 7 ... citeste toata stirea