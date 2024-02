Activitati de educatie anticoruptie, cu liceeni in cadrul proiectului educational - informational "Info.Biblioteca: Viata - Anticoruptie - Libertate"

In data de 12 februarie 2024 a fost desfasurata o noua activitate de educatie anticoruptie si pentru promovarea integritatii in cadrul celei de-a VI-a editii a proiectului educational - informational "Info.Biblioteca: Viata - Anticoruptie - Libertate" (VAL), derulat in parteneriat cu Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" Iasi.Proiectul se adreseaza liceenilor si studentilor din institutii de invatamant liceal si universitar ale judetului Iasi, avand ca obiectiv intensificarea gradului de ... citește toată știrea