Activitati de informare printre ieseni in privinta traficului de persoane, droguri si siguranta online

Politistii ieseni au efectuat astazi mai multe activvitati de informare printre ieseni in privinta traficului de persoane, a traficului si consumului de droguri, dar si recomandari pentru siguranta in mediul online"Astazi, 11 iunie a.c, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii Iasi, impreuna cu reprezentanti ai A.N.A. - C.P.E.C.A. Iasi au desfasurat mai multe activitati informativ-preventive, in municipiul Iasi, pentru cresterea gradului de siguranta a cetatenilor.Astfel, ... citeste toata stirea