Activitati de tip job-shadowing, in Turcia, pentru profesori ai Liceului "Cuza" din Iasi!

* pofesorii Liceului Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi participa la activitati de tip job-shadowing in scoli de stat si private din TurciaIn cadrul Acreditarii ERASMUS de tip Educatie Scolara, obtinuta de Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi lainceputul anului 2024, in perioada 18 - 23 noiembrie 2024 se deruleaza a doua mobilitate de grup, in Antalya, Turcia, la care participa cinci cadre didactice ale scolii, de specialitati diferite.Profesorii liceului iesean vor vizita ... citește toată știrea