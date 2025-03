Actorii de la Ateneul din Iasi pleaca in Georgia

In perioada 1-6 aprilie 2025, Ateneul National din Iasi va participa la Festivalul International de Teatru pentru Tineret din Georgia (SITFY), un eveniment de prestigiu care aduna tineri artisti din intreaga lume, oferind o platforma pentru promovarea teatrului tineresc si dezvoltarea culturala internationala.Actorii Cezara Fantu, Codrin Danila si Razvan Grosu vor prezenta spectacolul Eram si Era (I was and He was), in regia lui Ovidiu Ivan, pe 4 aprilie 2025, la Teatrul Dramatic de Stat ... citește toată știrea