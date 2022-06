Actorul Jean-Louis Trintignant a murit. El avea 91 de ani

Actorul francez Jean-Louis Trintignant a murit pe 17 iunie, la varsta de 91 de ani, a anuntat sotia lui, Mariane Hoepfner, pentru AFP.Trintignant, cunoscut din filme ca "Si Dumnezeu a creat femeia" si "Amour", suferea de cancer la prostata de patru ani.Sotia lui a precizat ca el a murit in locuinta familiei din Gard, inconjurat de rude. Nascut la 11 decembrie 1931, in Gard, a debutat in 1950, la Paris, dupa ce a studiat Dreptul.De la "Et Dieu... crea la ... citeste toata stirea