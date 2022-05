Actorul Jude Law pe afisul viitorului film din seria "Star Wars" la Disney+

Disney a anuntat, joi, un nou serial televizat din universul "Star Wars" cu actorul Jude Law cu ocazia unei conventii in California la care nu a fost anuntat niciun nou lungmetraj, gigantul in divertisment concentrandu-se pe streaming, informeaza AFP.Harrison Ford si Ewan McGregor au aparut pe scena in fata unei multimi emotionate, in apropiere de Los Angeles, pentru "Star Wars celebration", o conventie care are loc anual, in mod regulat pentru lansarea unui nou film. Dar serialele televizate ... citeste toata stirea