Cunoscut publicului pentru rolul lui Marseille din "La Casa de Papel" (Money Heist), actorul Luka Peros vine in Romania pentru a se intalni cu fanii la prima editie Comic Con ce va avea loc la Iasi in perioada 25-27 august in zona Palas.Actorul de origine croata are in palmares numeroase productii europene in care a jucat, iar mai mult, este cunoscut si drept un bun maestru papusar. Luka a locuit in diverse orase, precum Abu Dhabi, Los Angeles, Viena sau Boston pana cand s-a stabilit in ... citeste toata stirea