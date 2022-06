Actrita Maia Morgenstern, impresionata de o biblioteca din Romania. "Cea mai frumoasa din lume, splendoarea"

Biblioteca a fost votata pe un portal web popular pe primul loc in topul celor mai frumoase 25 de biblioteci din lume, in anul 2019. Aflata in vizita dar si cu ocazia unui spectacol-lectura la Iasi, actrita Maia Morgenstern a ramas impresionata de Biblioteca "Gheorghe Asachi" din Iasi, considerata de catre multe persoane cea mai frumoasa biblioteca din lume,"Nu mai am aer, impresionant, tulburator. Cea mai frumoasa din lume, splendoarea! Citesc asa, pe diagonala, pe repede inainte, cate ceva ... citeste toata stirea