Cea de-a 14-a editie a unicului festival dedicat filmului romanesc aduce o noutate in ceea ce priveste invitatul special - prima aparitie feminina. Astfel, in perioada 9-13 august 2023, actrita Tora Vasilescu va fi sarbatorita la Iasi, alaturi de colegi de scena, prieteni si iubitori ai filmului romanesc. Spectatorii vor avea parte, ca in fiecare an, de proiectii de film romanesc, spectacole de teatru si evenimente speciale care au in centru arta si cultura.In cadrul sectiunii Retrospectiva ... citeste toata stirea