Copoul va fi reglementat urbanistic separat in cadrul procesului de actualizare a Planului Urbanistic General (PUG) al Iasului. Primaria are in desfasurare o licitatie in acest sens, fiind depusa o singura oferta, respectiv a firmei Arc Design, condusa de arhitectul iesean Paul Filip Ciobanasu. Compania acestuia mai semnat, in primavara, alte sase contracte in relatie cu actualizarea PUG-ului, in valoare totala de peste 7 milioane lei.In cazul Copoului, achizitia are o valoare estimata la 4,9 ... citeste toata stirea