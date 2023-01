Acuzatii: banii pentru Filarmonica, dati pe drumuri. Administratia Iasului a ajuns din nou cu mana intinsa spre Guvern

Fostul presedinte al CJ sustine ca banii lasati in cont pentru restaurare au fost bagati in drumuri, iar actualul presedinte al CJ afirma ca banii destinati refacerii cladirilor Filarmonicii trebuie cautati la spitalul mobil. Ce sursa de finantare va fi, PNRR sau fonduri europene?"Cand am plecat de la Consiliul Judetean (dupa alegerile locale din 2020, n.r.), era licitatie de proiectare si executie, precum si 8 milioane lasati euro in cont pentru Filarmonica. Presedintele Costel Alexe a ... citeste toata stirea