Sefii Regionalei CFR Iasi au masluit adevarul in cazul vagoanelor arse in Gara Iasi. In timp ce SNTFC CFR Calatori da vina pe boschetarii Iasului pentru acest incident, fosti sefi ai CFR aduc dovezi potrivit carora acele vagoane nu erau pregatite pentru casare, ci urmau sa fie modernizate prin fonduri PNRR. Este o incercare de diminuare sau anulare a prejudiciului si ascunderea a unei responsabilitati din partea actualului director Ion Gradinaru, slugarnicul executant al lui Traian Preoteasa. ... citeste toata stirea