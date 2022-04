Administrarea iodurii de potasiu in caz de radiatii: iata tot ce trebuie sa stiti

Dr. Alina Lupu, medic primar Endocrinologie, Arcadia: Iodura de potasiu este un compus chimic utilizat, in doze complet diferite, atat ca supliment alimentar in zonele cu deficit iodat, cat si ca medicament, cu multiple indicatii.Inca din 1982, conform FDA (Food and Drug Administration), una dintre indicatiile utilizarii iodurii de potasiu este prevenirea captarii iodului radioactiv, in cazul unor accidente nucleare. Intr-o astfel de eventualitate nedorita, izotopul generat in mod obisnuit ... citeste toata stirea