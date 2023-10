Daca, in privinta investitiilor, administratia judetului s-a mentinut anul trecut in Top 10, mai exact pe locul 8 intre celelalte consilii judetene dupa ponderea in totalul cheltuielilor, la functionare a fost de departe prima. De aproape 500 de milioane de lei a avut nevoie CJ Iasi ca sa "traiasca" in 2022, an in care la investitii au mers 118 milioane de lei, adica de peste 4 ori mai putin. Laitmotivul oricarei conduceri a CJ pentru aceasta diferenta uriasa este ca Iasul are cea mai mare ... citeste toata stirea