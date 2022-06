Administratia liberala judeteana investeste in patrimoniul cultural iesean (P)

Domeniul cultural si investitiile in patrimoniul Iasului au fost dintotdeauna o prioritate a filialei judetene PNL Iasi, astfel incat acestea se reflecta acum si in programul de guvernare judetean.Primul muzeu memorial din Romania, Bojdeuca lui Ion Creanga, se afla acum in proces de restaurare si reabilitare printr-un proiect transfrontalier implementat de Consiliul Judetean Iasi a carui valoarea depaseste 2,5 milioane de lei. Lucrarile au inceput in luna mai a acestui an, iar perioada de ... citeste toata stirea