Administratia liberala sprijina cultura ieseana. Cinema Victoria transformat in sala de spectacole si concerte! (P)

Fostul Cinema Victoria din Iasi intra in reparatii generale si de renovare si va fi redat publicului in acest an. Aceste lucrari fac parte dintr-un program etapizat mai amplu, care presupune transformarea fostului cinematograf in sala de spectacole si concerte. Procesul de modernizare si investitiile in cultura ieseana sunt o prioritate pentru PNL si pentru administratia liberala din Iasi.Aflat in patrimoniul Ateneului National din Iasi, fostul cinematograf cu o capacitate de 900 de locuri se ... citeste toata stirea