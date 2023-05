Administratorul firmei Bismobil Kitchen, Andriana Brasoveanu, a scapat de arestul la domiciliu. In urma deciziei de marti, 2 mai, a Curtii de Apel, Andriana Brasoveanu va fi sub control judiciar pana pe data de 30 iunie 2023 si i s-a interzis sa comunice cu Mihail Saran si cu alte 149 de persoane, martori sau persoane vatamate, timp de 60 de zile. Brasoveanu este cercetata pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in forma participatiei improprii, in forma continuata (134 de acte materiale), ... citeste toata stirea