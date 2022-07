Admiterea la facultatile Universitatii de Stiintele Vietii Iasi (USV) incepe luni, 11 iulie (P)

Tinerii pot sa se inscrie fizic si online in perioada 11 - 22 iulie 2022, pentru admiterea la studii de licenta si pana pe 21 iulie pentru programele de master.In acest an, in cadrul Universitatii de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi avem ca noutate faptul ca numarul locurilor la licenta este de 1000, dintre care 700 de locuri sunt bugetate si 300 de locuri cu taxa.Toti viitorii studenti ai USV Iasi vor beneficia de numeroase facilitati si conditii moderne de studiu. ... citeste toata stirea