Patru tineri cu varste cuprinse intre 17 si 19 ani au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier ce s-a produs, noaptea trecuta, pe raza localitatii Darabani. Tanarul de 17 ani a fost trimis in coma la Spitalul de Neurochirurgie Iasi.In eveniment a fost implicat un singur autoturism, in care se aflau trei baieti si o fata.La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani si Detasamentului de Pompieri Dorohoi, cu o autospeciala de ... citeste toata stirea