Adolescenta de 15 ani din judetul Iasi, data disparuta. Politistii sunt in alerta

Fata in varsta de 15 ani a disparut dintr-o comuna din judetul Iasi, iar politistii au intrat in alerta miercuri seara. Politistii ieseni sunt in alerta de miercuri seara, cand o minora in varsta de 15 ani a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Acestia sunt in cautarea fetei si le recomanda celor care detin informatii care ar putea ajuta la gasirea minorei sa anunte cea mai apropiata sectie de politie sau sa sune la numarul de urgenta 112. "In seara de 6 aprilie, politistii ieseni au ... citeste toata stirea