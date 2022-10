Adolescentul care a slabit 50 de kilograme, internat la Cardiologie. Incepe sa-si revina si sa "puna pe el"

Adolescentul care a ajuns in stare grava dupa ce a slabit peste 50 de kilograme in urma unei cure de slabire se afla in continuare internat la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi, starea sa fiind una stationara."Este internat in sectia de Cardiologie si primeste tratament specific patologiei", a precizat Alina Belu, managerul Spitalului de Copii "Sf. Maria". Adolescentul a fost transferat cu un elicopter de la Botosani la Iasi dupa ce a ajuns la spital cu probleme de echilibru, lipsit de ... citeste toata stirea