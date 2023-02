Adolescentul electrocutat in Manta Rosie pe firele de la linia ferata a ajuns pe mainile dr. Sidonia Susanu. "Incercam acoperirea cu grefe"

Adolescent in varsta de 16 ani care la finalul saptamanii a cazut de pe o pasarela pietonala pe firele electrice, apoi pe o locomotiva, fiind electrocutat, este in continuare in stare foarte grava. Incidentul a avut loc vineri seara, 10 februarie, in zona Manta Rosie. Acesta era constient in momentul in care a fost preluat de echipele medicale, insa avea arsuri pe aproximativ 80% din corp, prognosticul medicilor fiind rezervat. "Copil in varsta de 16 ani, constient, arsura prin electrocutare ... citeste toata stirea