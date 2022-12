Adoptarea ordonantei privind angajarea cetatenilor straini si a celor straini detasati pe teritoriul Romaniei (P)

La nivel national, cadrul normativ actual care reglementeaza incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei este reprezentat de Ordonanta Guvernului nr.25/2014 aprobata prin Legea nr. 14/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.Legea nr.14/2016 reprezinta o regula generala pentru angajatori, obligatia de a obtine un aviz de angajare/detasarare pentru a putea incadra in munca/detasa un strain si stabileste situatiile in care strainii pot fi incadrati in munca sau ... citeste toata stirea