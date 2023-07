Interlopul Adrian Beleaua Corduneanu a fost plasat in arest la domiciliu de unde provoaca acum vedete, manelisti si alti interlopi la dueluri din care scoate si bani.Interlopul Adrian Beleaua Corduneanu este cercetat in doua dosare, pentru camatarie si inselaciuni imobiliare, cu un prejudiciu de peste 2,2 milioane de euro, respectiv santaj si intimidare in favoarea lantului de cazinouri Las Vegas.Plasat in arest la domiciliu, in vila sa de lux din Iasi, Adrian Beleaua Corduneanu participa ... citeste toata stirea