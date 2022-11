Adrian Corduneanu, acuzat de spalare de bani, camata si inselaciune, a ajuns in arest

Adrian Corduneanu, acuzat de spalare de bani, camata si inselaciune, a fost retinut de politistii din Vaslui si predat, noaptea trecuta, Politiei Iasi.Acesta si alti 3 membri ai gruparii merg in arest la solicitarea procurorilor DIICOT.Ramona Corduneanu, sotia lui Adrian Corduneanu, va fi cercetata sub control judiciar.La sfarsitul lunii octombrie in 7 din cele 8 judetele Moldovei au avut loc 42 de perchezitii. Atunci si 35 de persoane au fost duse la audieri. Ulterior, 15 persoane au ... citeste toata stirea