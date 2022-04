Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi, cu sprijinul luptatorilor SAS, l-au retinut marti pe Adrian Corduneanu, dupa o perchezitie domiciliara, in municipiul Iasi, in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de santaj.Barbatul de 43 ani este banuit ca ar fi solicitat, prin folosirea de amenintari, de la ... citeste toata stirea