Interlopul Adrian Corduneanu, sotia sa, doi notari si un avocat, au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT - Iasi, intr-un dosar de inselaciuni imobiliare cu prejudiciu de 2,2 milioane euro.In total, in dosar au fost trimise in judecata 12 persoane, printre care Adrian Corduneanu, sotia lui, Ramona Carmen Corduneanu, doi notari (Razvan Ionut Costin si Daniel Bogdan Florea), un avocat (Ionut Crasmaru) si un procurator imobiliar, acuzatiile fiind de constituirea unui grup infractional ... citeste toata stirea