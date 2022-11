Adrian Corduneanu va reveni dupa gratii

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis in aceasta seara apelul procurorilor DIICOT de admitere a mandatului de arestare preventiva pe numele lui Adrian Corduneanu, in urma descinderilor din data de 31 octombrie. Sotia acestuia ramane sub control judiciar.Cei doi sunt suspectati ca ar fi finantat un procurator imobiliar care ar fi inselat mai multe persoane dupa ce a vandut mai multe terenuri pe care nu le detinea. Cei doi soti sunt suspectati ca i-au dat acestuia suma de 170.000 euro. ... citeste toata stirea