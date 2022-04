Adrian Covasneanu: Proiectele autostrazilor din Moldova merg cu frana trasa

Niciun segment din A7 si A8 nu mai e in termen. Ce intarzieri sunt pe cele doua proiecteToate proiectele de autostrada din Moldova sunt intarziate, constata Adrian Covasnianu, fostul secretar de stat al Iasului la Ministerul Transporturilor pana anul trecut. Astfel, in ciuda finantarii generoase (3,6 miliarde de euro prin PNRR), a celor patru coridoare europene stabilite pe aici si a prezentei investitiilor in Planul Investitional 2020-2030, intarzierile pe fiecare tronson sau segment de drum ... citeste toata stirea