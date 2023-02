Aeroportul a inceput anul in forta: 120.000 de pasageri in ianuarie. Vine si Ryanair

Prima luna din an a fost una in urcare pentru aerogara ieseana. Aproximativ 120 de mii de pasageri au trecut prin portile Aeroportului Iasi, un record pentru toate lunile ianuarie. Pana acum, cea mai aglomerata luna a fost ianuarie 2019, cu ceva mai mult de 95 de mii de pasageri. In 2020, 93 de mii de calatori au trecut prin aeroport in debutul primului an pandemic. Numarul de pasageri este similar celui inregistrat in decembrie 2022, cand aproape 122 de mii si-au facut check-in-ul sau au sosit ... citeste toata stirea