Cu exceptia Clujului, pe celelalte aerogari regionale in sezonul estival e mai putina aglomeratieOdata cu un trafic estimat in luna iunie de 245 de mii de pasageri, Aeroportul Iasi "a facut primul milion" inainte de mijlocul anului. Practic, de la inceputul lui 2023, aproximativ 1,04 milioane de pasageri au trecut prin portile de imbarcare, respectiv sosire ale aerogarii iesene. Asa cum era de asteptat, si fluxul de pasageri de luna trecuta reprezinta un record: cu 7 la suta mai mare decat in ... citeste toata stirea