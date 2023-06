Recordul stabilit in aprilie a rezistat doar o luna. Traficul de pasageri in luna mai la Aeroportul Iasi a ajuns la 230 de mii de pasageri, nivel care i-a facut pe sefii aerogarii sa excluda din programul de zbor toate cursele charter din "intervalele orare rosii", cele cu flux mare de pasageri."In aprilie au tranzitat aerogara 206 mii de pasageri, iar in august am putea avea 280 de mii, cu 100 de mii mai multi fata de aceeasi perioada a anului 2022", a anuntat directorul general al ... citeste toata stirea