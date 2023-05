Lucrarile la noul terminal T4 al Aeroportului International Iasi au depasit stadiul de executie de 35%, in timp ce pe infrastructura actuala s-a inregistrat in luna aprilie un nou record de pasageri, 206.323, anunta Costel Alexe, presedintele Consiliului Judetean Iasi.Acesta a publicat noi imagini de pe santierul de la aeroport, unde lucrarile au avansat in ritm rapid, urmand la sfarsitul lui 2023, sa fie finalizate.Initiat si implementat de administratia liberala de la Consiliul Judetean ... citeste toata stirea