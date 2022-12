Aeroportul Iasi isi consolideaza pozitia

Transportul aerian de pasageri a crescut, in primele noua luni ale acestui an, cu 96,9%, comparativ cu perioada similara din 2021, de la 7,992 milioane pasageri, pana la peste 15,738 milioane pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri s-au inregistrat pe aeroporturile Henri Coanda-Bucuresti, cu 4.735.500 pasageri imbarcati si 4.616.400 pasageri debarcati, Avram Iancu-Cluj-Napoca, cu 1.007.300 ... citeste toata stirea