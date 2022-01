Aeroportul Iasi urca pe podiumul national

Cu toate restrictiile pandemiei, Aeroportul Iasi urca in topul traficului de pasageri si depaseste Timisoara, fiind acum dupa Bucuresti si Cluj.Un vis mai vechi al celor de la Aeroportul Iasi s-a implinit taman pe fondul pandemiei. In 2021, prin aerogara ieseana au trecut mai multi pasageri decat prin cea din Timisoara. Asa cum am relatat ieri, traficul de pasageri a fost la Iasi de 639.532 de persoane imbarcate si sosite. Pe Aeroportul "Traian Vuia", au fost procesate documentele a 629.353 ... citeste toata stirea