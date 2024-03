Aeroportul incepe anul in forta, dar cresterea nu va fi ca in 2023. Curse noi doar catre Dusseldorf, Stuttgart si Bucuresti

Primele doua luni ale anului 2024 au adus pe Aeroportul Iasi mai multi pasageri decat in tot anul 2014. Aproximativ 320 de mii de calatori au trecut prin portile de imbarcare/ sosire ale aerogarii iesene in ianuarie si februarie, fata de 273 de mii din ianuarie pana in decembrie 2014.Luna trecuta, potrivit directorului general Romeo Vatra, au fost 140 de mii de pasageri, ceea ce inseamna un record. Pana acum, a doua luna din an era cea mai slaba, nereusind sa treaca de pragul de 100 de mii de ... citește toată știrea