Aeroporturile din Moldova asigura peste 13 la suta din traficul aerian national

* prin Aeroportul International din Iasi au trecut, anul trecut, 2,197 milioane pasageri, cifra cu care s-a consolidat pe pozitia a treia la nivel national * aeroporturile din Suceva si Bacau ocupa pozitiile 4 si 6 in topul national, cu 746.600, respectiv 559.644 pasageri * de remarcat ca, in anul 2024 s-a pastrat trendul ascendent in ceea ce priveste pasagerii zborurilor internationale insa a scazut numarul pasagerilor pe zborurile interneAeroporturile din Moldova au asigurat, anul trecut, ... citește toată știrea