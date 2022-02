69 de femei au murit anul trecut dupa ce au fost batute de partenerii lor. Un numar infiorator de mare. In 2020, situatia a aratat si mai rau: au fost inregistrate 27.000 de agresiuni in familie.In Romania, lovirea femeilor este, din pacate, un fapt de zi cu zi. In 2021, numarul violentelor a crescut cu 10% fata de 2020, potrivit celor mai recente date ale Politiei Romane. Dar aceste date sunt doar cele oficiale.Doar 27.000 de femei si copii au avut curajul sa apeleze la ajutor. Estimarile ... citeste toata stirea