Iasul nu va scapa usor de cel mai penal primar din tara. Desi ar fi trebuit sa isi dea demisia, daca ar fi avut o minima onoare, pentru ca este anchetat deja in 5 dosare, Mihai Chirica face exact pe dos decat un politician cu demnitate si se agata cu ambele maini de institutia de pe urma careia s-a imbogatit. In mod dubios, dupa cum probeaza procurorii DNA si DIICOT.Pe de o parte, omul pretinde cu nerusinare ca legea ar trebui sa-l ocoleasca, pentru ca, in mintea lui, faptul ca o parte dintre ... citeste toata stirea