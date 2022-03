Am asistat in ultimele doua saptamani la doua momente de panica: romanii s-au inghesuit la statiile de combustibil, dupa ce s-a rostogolit un fals, si anume ca, de a doua zi, pretul benzinei si motorinei va trece de 10 lei, si apoi in supermarketuri, convinsi ca nu se va mai gasi ulei de floarea soarelui sau se va scumpi exagerat.Multa lume i-a ironizat pe acesti romani. Au fost ridiculizati in fel si chip. Panica s-a dovedit nejustificata: pretul la combustibil nu a crescut atat de mult, ... citeste toata stirea