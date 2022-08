Debutul noului an scolar va inseamna, din nou, nervi si inghesuiala in traficul din Iasi. Ore si ore intregi pierdute saptamanal de parintii care isi duc copiii dinspre noile zone rezidentiale ale Iasului spre centrul orasului, acolo unde se afla majoritatea scolilor si liceelor preferate de locuitori. Este un scenariu previzibil care se va repeta atata vreme cat nu vom intelege ca putem investi si 1 miliard de euro in infrastructura rutiera, dar ca fara mari centre scolare construite acolo ... citeste toata stirea