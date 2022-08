Senatorul USR de Marius Bodea, alaturi de liderul consilierilor judeteni USR, Etienne Ignat, consilierul judetean Daniel Dasca si consilierul local (Municipiul Iasi) Andrei Popescu, a prezentat astazi in cadrul unei conferinte de presa o serie de solutii imediate pentru traficul din zona Sadoveanu, o zona in care, pana in 2027, sunt estimate a fi construite 10.000 de apartamente noi. Drumul existent, Aleea Sadoveanu, cu o singura banda pe sens, nu va putea sustine traficul a 15.000-20.000 de ... citeste toata stirea