50.000 de copiii care au inceput scoala in urma cu 12 ani nu au mai ajuns sa se inscrie anul acesta la Bacalaureat. Aproape un sfert din aceasta generatie s-a pierdut pe drumul dintre clasa I si clasa a XII-a. Alti 14.475 de elevi nu au intrat in Evaluarea Nationala.Aproape 65.000 de destine care vor ingrosa patura cetatenilor prost platiti, carora li s-a limitat potentialul de dezvoltare profesionala. Oricat ar parea de desuet, ramane in fiecare clipa extrem de adevarat: scoala chiar ... citeste toata stirea