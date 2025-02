Afacere de familie, cu ghinion

O afacere de familie a adus nu doar ghinionul asupra a doi ieseni, ci si un sejur de o luna in spatele gratiilor. Suspectii, cu varste de 34 si 37 de ani, au fost prinsi cu droguri gata de vanzare, chiar in timpul unor perchezitii. Totul a fost descoperit dupa ce politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate, alaturi de procurorii DIICOT, i-au monitorizat atent.Acum cei doi s-au ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata. ... citește toată știrea