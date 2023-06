Cateva linguri de lapte matern, o bucata de cordon ombilical sau o suvita de par se pot transforma intr-o bijuterie unica. O demonstreaza la Iasi o mama - inginer chimist aflat in concediu de maternitate. In 2020, in timpul pandemiei, Andreea Fotica isi alapta cu greu cel de-al doilea copil, cand a descoperit ca poate imbina emotiile maternitatii si profesia intr-o noua pasiune care avea sa transforme, cu ajutorul sotului ei, intr-o afacere de tip Intreprindere Individuala. Cei doi au ... citeste toata stirea